"Силы зла": у патриарха Кирилла истерика из-за Украины

Фото: РБК-Украина

Патриарх Кирилл назвал закон о переименовании Церкви "безумным"

Патриарх Кирилл опасается "кровавых конфликтов" из-за переименования Украинской православной церкви. Об этом он заявил на заседании высшего совета РПЦ, сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

По словам Кирилла, после смены названия Церкви начнутся репрессии, и силовые акции, целью которых будет охранение храмов.

Кирилл также отметил, что последствия происходящего в Украине будут иметь очень опасное послесловие в жизни многих стран.

При этом, патриарх Кирилл призвал к молитве за каноническую Церковь в Украине.

"Силы зла не сумеют разрушить благодатное тело Церкви в Украине", - заявил Кирилл.

Реакция соцсетей не заставила себя ждать.

"Уместнее было бы пану Кириллу предречь о мирном диалоге верян в Украине, а не разжигать страсти! Как-то не по-божески это!" - написала Ирина Узул.

Скриншот из Facebook

"Если УПЦ МП настаивают, что они украинские - причем здесь московский Кирилл? Сами же россияне и устроят кровавые конфликты, чтобы танками прийти "защищать", а на самом деле подчинить, это методы гибридной войны", - отметил Вадим Крюков.

Скриншот из Facebook

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата в Российскую православную церковь.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области первый приход московской церкви перешел в ПЦУ.

Мы также сообщали о том, что Украинская православная церковь Московского патриархата обжалует закон о ее переименовании в Конституционном суде.