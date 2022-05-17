"Силы станут равными": в МВД предположили, когда ВСУ смогут отвоевать Донбасс

С начала полномасштабной войны силы РФ преобладали украинские в 8 раз. Однако когда ВСУ получают достаточно оружия и пойдут в контрнаступление, они не остановятся на рубежах ОРДЛО, но и отвоюют Луганскую и Донецкую области в их административных границах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Ростислава Смирнова в эфире "24 канала".

Силы противника уменьшаются

Он подчеркнул, что украинским защитникам прибывает очень большое количество техники, а у оккупантов она уменьшается.

"Если мы говорим о человеческом и военном ресурсе, то мы должны понимать, что в России этого всего нет. Нас активно поддерживают западные партнеры, постоянно выделяются большие средства и поступает вооружение", - отметил Смирнов.

По его словам, у оккупантов лишь прилагается перечень населенных пунктов, где их разбивает ВСУ и речь идет как о живой силе, так и о технике.

Когда ВСУ отобьют Донецк и Луганск

"Мы смогли остановить врага и не дали ему возможности двигаться дальше. А уж теперь, мы еще и проводим успешные контроперации на отдельных участках фронта. По состоянию на сейчас, мы обладаем достаточным запасом резервистов и военной техники", - рассказывает Смирнов.

Он подчеркнул, довольно скоро украинские силы будут преобладать сторону противника.

"И эта чаша весов, пока на стороне оккупантов, но это преимущество стремительно сокращается. И мы убеждены, что очень скоро силы будут равными, а потом и ВСУ получит существенное преимущество, которое мы увидим на карте освобожденных территорий",- резюмировал советник министра внутренних дел.

Напомним, недавно Пентагон заявил о срыве украинской артиллерией планов РФ относительно наступления на Донбассе.

Добавим, по данным украинской разведки, перелом в войне с Россией наступит в августе, а к концу года завершится большинство сражений.

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