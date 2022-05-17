ru ua
Вт, 17 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Сили стануть рівними": в МВС припустили, коли ЗСУ зможуть відвоювати Донбас

Новость на русском →
Донбас, Вівторок 17 травня 2022 15:12
"Сили стануть рівними": в МВС припустили, коли ЗСУ зможуть відвоювати Донбас Фото: в МВС припустили, коли ЗСУ зможуть відвоювати Донбас (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабної війни сили РФ переважали українські у 8 разів. Однак коли ЗСУ отримують достатньо зброї і підуть в контрнаступ, вони не зупиняться на рубежах ОРДЛО, а й відвоюють Луганську і Донецьку області в їх адміністративних кордонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Ростислава Смірнова в ефірі "24 каналу".

Сили противника зменшуються

Він підкреслив, що українським захисникам прибуває дуже велика кількість техніки, а в окупантів вона зменшується.

"Якщо ми говоримо про людський та військовий ресурс, то ми маємо розуміти, що у Росії цього всього немає. Нас активно підтримують західні партнери, постійно виділяються великі кошти та надходить озброєння", - зазначив Смірнов.

За його словами, в окупантів лише додається перелік населених пунктів, де їх розбиває ЗСУ і йдеться як про живу силу, так і про техніку.

Коли ЗСУ відіб'ють Донецьк і Луганськ

"Ми змогли зупинити ворога і не дали йому можливості рухатися далі. А вже тепер, ми ще й проводимо успішні контроперації на окремих ділянка фронту. Станом на зараз, ми володіємо достатнім запасом резервістів та військової техніки", - розповідає Смірнов.

Він наголосив, досить скоро українські сили переважатимуть сторону противника.

"І ця чаша терезів, поки що на боці окупантів, але ця перевага стрімко скорочується. І ми переконані, що дуже скоро сили будуть рівними, а потім і ЗСУ отримає суттєву перевагу, яку ми побачимо на карті звільнених територій", - резюмував радник міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, нещодавно Пентагон заявив про зрив українською артилерією планів РФ щодо наступу на Донбасі.

Додамо, за даними української розвідки, перелом у війні з Росією настане в серпні, а до кінця року завершиться більшість битв.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Міністерство внутрішніх справ України Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
DAILY
"Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський "Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси