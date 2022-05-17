"Сили стануть рівними": в МВС припустили, коли ЗСУ зможуть відвоювати Донбас

Від початку повномасштабної війни сили РФ переважали українські у 8 разів. Однак коли ЗСУ отримують достатньо зброї і підуть в контрнаступ, вони не зупиняться на рубежах ОРДЛО, а й відвоюють Луганську і Донецьку області в їх адміністративних кордонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Ростислава Смірнова в ефірі "24 каналу".

Сили противника зменшуються

Він підкреслив, що українським захисникам прибуває дуже велика кількість техніки, а в окупантів вона зменшується.

"Якщо ми говоримо про людський та військовий ресурс, то ми маємо розуміти, що у Росії цього всього немає. Нас активно підтримують західні партнери, постійно виділяються великі кошти та надходить озброєння", - зазначив Смірнов.

За його словами, в окупантів лише додається перелік населених пунктів, де їх розбиває ЗСУ і йдеться як про живу силу, так і про техніку.

Коли ЗСУ відіб'ють Донецьк і Луганськ

"Ми змогли зупинити ворога і не дали йому можливості рухатися далі. А вже тепер, ми ще й проводимо успішні контроперації на окремих ділянка фронту. Станом на зараз, ми володіємо достатнім запасом резервістів та військової техніки", - розповідає Смірнов.

Він наголосив, досить скоро українські сили переважатимуть сторону противника.

"І ця чаша терезів, поки що на боці окупантів, але ця перевага стрімко скорочується. І ми переконані, що дуже скоро сили будуть рівними, а потім і ЗСУ отримає суттєву перевагу, яку ми побачимо на карті звільнених територій", - резюмував радник міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, нещодавно Пентагон заявив про зрив українською артилерією планів РФ щодо наступу на Донбасі.

Додамо, за даними української розвідки, перелом у війні з Росією настане в серпні, а до кінця року завершиться більшість битв.

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