"Силы России выдыхаются": глава британской MI6 предрекает поражение Кремля в Украине

Силы РФ в Украине выдыхаются, из-за чего отчаяние в Кремле растет. Россиянам не удастся одержать победу в войне, которую они развязали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы британской службы внешней разведки МИ-6 Ричарда Мура.

Running out of steam… https://t.co/bExZXZ3l3z — Richard Moore (@ChiefMI6) July 30, 2022

"(Силы российских войск-ред.) выдыхаются...в Кремле растет отчаяние. Россия потеряла десятки тысяч солдат и использует оружие советских времен. Их устаревшие ракеты убивают и травмируют невинных украинцев. Россия не выиграет эту несправедливую войну. Великобритания продолжает поддерживать Украину", - написал он

Напомним, недавно экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, Украина сможет вернуть территории, захваченные российскими оккупантами во время войны, но для этого нужно, чтобы западные страны и НАТО продолжали военную поддержку.

Добавим, кроме того, сообщалось, что США сомневаются в способности России продолжать наступление в Украине в темпах, которые были на начале вторжения.

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