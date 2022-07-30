ua ru
Сб, 30 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Силы России выдыхаются": глава британской MI6 предрекает поражение Кремля в Украине

Новина українською →
Лондон, Суббота 30 июля 2022 13:25
"Силы России выдыхаются": глава британской MI6 предрекает поражение Кремля в Украине Фото: глава британской службы внешней разведки МИ-6 Ричард Мур (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Силы РФ в Украине выдыхаются, из-за чего отчаяние в Кремле растет. Россиянам не удастся одержать победу в войне, которую они развязали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы британской службы внешней разведки МИ-6 Ричарда Мура.

"(Силы российских войск-ред.) выдыхаются...в Кремле растет отчаяние. Россия потеряла десятки тысяч солдат и использует оружие советских времен. Их устаревшие ракеты убивают и травмируют невинных украинцев. Россия не выиграет эту несправедливую войну. Великобритания продолжает поддерживать Украину", - написал он

Напомним, недавно экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, Украина сможет вернуть территории, захваченные российскими оккупантами во время войны, но для этого нужно, чтобы западные страны и НАТО продолжали военную поддержку.

Добавим, кроме того, сообщалось, что США сомневаются в способности России продолжать наступление в Украине в темпах, которые были на начале вторжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Война России против Украины
NEWS
Будет ли дальше расти курс доллара: чего ждать в августе
Будет ли дальше расти курс доллара: чего ждать в августе
DAILY
"Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника