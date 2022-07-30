"Сили Росії вичерпуються": глава британської MI6 пророкує поразку Кремля в Україні

Сили РФ в Україні вичерпуються, через що відчай у Кремлі зростає. Росіянам не вдасться перемогти у війні, яку вони розв'язали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 Річарда Мура.

Running out of steam… https://t.co/bExZXZ3l3z — Richard Moore (@ChiefMI6) July 30, 2022

"(Сили російських військ - ред.) вичерпуються…У Кремлі зростає відчай. Росія втратила десятки тисяч солдатів і використовує зброю радянських часів. Їхні застарілі ракети вбивають і травмують невинних українців. Росія не виграє цю несправедливу війну. Великобританія продовжує підтримувати Україну", - написав він

Нагадаємо, нещодавно екс-директор ЦРУ Девід Петреус заявив, Україна зможе повернути території, захоплені російськими окупантами під час війни, але для цього потрібно, щоб західні країни та НАТО продовжували військову підтримку.

Додамо, крім того, повідомлялося, що США сумніваються в здатності Росії продовжувати наступ в Україні темпах, які були на початку війни.

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