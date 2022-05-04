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Сили ППО України збили 8 російських крилатих ракет і 7 безпілотників за день

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Середа 04 травня 2022 01:31
Сили ППО України збили 8 російських крилатих ракет і 7 безпілотників за день Фото: українські військові розповіли про збиті повітряні цілі російських окупантів (facebook.com/kpszsu)
Автор: Володимир Костирін

Українською протиповітряною обороною Повітряних Сил і Сухопутних військ за минулу добу було збито 7 безпілотників і мінімум 8 російських крилатих ракет. При цьому є відомості також про збиту одну авіаційну ракету - зараз такі дані уточнюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що війська РФ 3 травня для завдання ракетних ударів по території України з Каспійського регіону задіяли стратегічні бомбардувальники Ту-95 або Ту-160.

"Орієнтовно випущено 18 ракет, які влучили по об'єктах інфраструктури Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської областей.

Також з інших засобів нанесено ракетні удари по Одеській та Донецькій областях", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, за добу наші військові збили щонайменше 8 крилатих ракет (дані уточнюються). У Командуванні ПС ЗСУ додали, що є також відомості про ураження 7 безпілотників і однієї авіаційної ракети.

"Окупанти бережуть свої літаки і вертольоти, тому не входять в контрольований Збройними Силами України повітряний простір", - йдеться в публікації.

Українська авіація ЗС протягом доби здійснила десятки авіавильотів. Під прикриттям винищувачів групи ударної авіації було нанесено близько 10 ракетно-бомбових ударів по скупченню ворожих військ, складам боєприпасів і живій силі.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак висловився про серії російських ракетних ударів по різних областях України та зазначив, що окупанти такими атаками не зможуть перешкодити нам отримувати допомогу з озброєнням від Заходу.

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