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Силы ПВО сбили российскую ракету над Одесской областью

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Одесса, Пятница 16 сентября 2022 00:13
Силы ПВО сбили российскую ракету над Одесской областью Фото: ПВО Украины сбили российскую ракету (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

ПВО Украины сбили вражескую ракету над Одесской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

По данным Оперативного командования "Юг", российские войска пытались нанести удар по Одесской области ракетой типа "Калибр".

Напомним, в четверг вечером, 15 сентября, в Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги.

Как сообщалось, 11 сентября, российские оккупанты выпустили 12 крылатых ракет по территории Украины, военные сбили 9 из них.

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