Силы ПВО сбили российскую ракету над Одесской областью

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

По данным Оперативного командования "Юг", российские войска пытались нанести удар по Одесской области ракетой типа "Калибр".

Напомним, в четверг вечером, 15 сентября, в Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги.

Как сообщалось, 11 сентября, российские оккупанты выпустили 12 крылатых ракет по территории Украины, военные сбили 9 из них.

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