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Сили ППО збили російську ракету над Одеською областю

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Одеса, П'ятниця 16 вересня 2022 00:13
Сили ППО збили російську ракету над Одеською областю Фото: ППО України збили російську ракету (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

ППО України збили ворожу ракету над Одеською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За даними Оперативного командування "Південь", російські війська намагалися завдати удару по Одеській області ракетою типу "Калібр".

Нагадаємо, у четвер увечері, 15 вересня, в Одесі прогримів вибух під час повітряної тривоги.

Як повідомлялося, 11 вересня, російські окупанти випустили 12 крилатих ракет по території України, військові збили 9 з них.

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