Сили ППО збили російську ракету над Одеською областю
Фото: ППО України збили російську ракету (Getty Images)
ППО України збили ворожу ракету над Одеською областю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
За даними Оперативного командування "Південь", російські війська намагалися завдати удару по Одеській області ракетою типу "Калібр".
Нагадаємо, у четвер увечері, 15 вересня, в Одесі прогримів вибух під час повітряної тривоги.
Як повідомлялося, 11 вересня, російські окупанти випустили 12 крилатих ракет по території України, військові збили 9 з них.
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