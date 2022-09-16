Сили ППО збили російську ракету над Одеською областю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

За даними Оперативного командування "Південь", російські війська намагалися завдати удару по Одеській області ракетою типу "Калібр".

Нагадаємо, у четвер увечері, 15 вересня, в Одесі прогримів вибух під час повітряної тривоги.

Як повідомлялося, 11 вересня, російські окупанти випустили 12 крилатих ракет по території України, військові збили 9 з них.

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