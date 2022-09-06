Фото: Силы ПВО сбили две вражеские ракеты над Николаевской областью (perild.com)

В небе над Николаевской областью 5 сентября ПВО сбили две управляемые вражеские ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг".

Украинские военные "приземлили" выпущенные российскими оккупантами снаряды около 19:00 часов. "В небе над Николаевской областью силами и средствами ПВО уничтожены две управляемые авиационные ракеты", - отмечают в Воздушном командовании "Юг".