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Силы ПВО сбили две вражеские ракеты над Николаевской областью

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Вторник 06 сентября 2022 02:15
Силы ПВО сбили две вражеские ракеты над Николаевской областью Фото: Силы ПВО сбили две вражеские ракеты над Николаевской областью (perild.com)
Автор: Олег Васкив

В небе над Николаевской областью 5 сентября ПВО сбили две управляемые вражеские ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг".

Украинские военные "приземлили" выпущенные российскими оккупантами снаряды около 19:00 часов.

"В небе над Николаевской областью силами и средствами ПВО уничтожены две управляемые авиационные ракеты", - отмечают в Воздушном командовании "Юг".

Напомним, украинским военным в Херсонской области удалось сбить вражеский беспилотник.

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