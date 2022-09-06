Фото: Сили ППО збили дві ворожі ракети над Миколаївською областю (perild.com)

У небі над Миколаївською областю 5 вересня ППО збили дві керовані ворожі ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".

Українські військові "приземлили" випущені російськими окупантами снаряди близько 19:00 години. "У небі над Миколаївською областю силами та засобами ППО знищені дві керовані авіаційні ракети", - заначають у Повітряному командуванні "Південь".