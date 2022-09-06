Сили ППО збили дві ворожі ракети над Миколаївською областю
Фото: Сили ППО збили дві ворожі ракети над Миколаївською областю (perild.com)
У небі над Миколаївською областю 5 вересня ППО збили дві керовані ворожі ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".
Українські військові "приземлили" випущені російськими окупантами снаряди близько 19:00 години.
"У небі над Миколаївською областю силами та засобами ППО знищені дві керовані авіаційні ракети", - заначають у Повітряному командуванні "Південь".
Нагадаємо, українським військовим в Херсонській області вдалося збити ворожий безпілотник.
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