Силы ПВО сбили в Днепре крылатую ракету оккупантов

В Днепре в ночь на 10 сентября силы противовоздушной обороны сбили крылатую ракету российских оккупантов. Следовательно, ВСУ спасли не одну жизнь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".
Украинские военные подтвердили работу ПВО в Днепре.
"Сбито одну крылатую ракету", - отметили в Воздушном командовании "Восток".
К слову, в городе во время тревоги были слышны звуки взрывов. Граждан призвали немедленно пройти в укрытие.
Напомним, ВСУ уничтожили склад боеприпасов, паромную переправу и 5 танков врага на юге.
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