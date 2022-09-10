В Николаеве, Харькове и Днепре прогремели взрывы

В Николаеве, Харькове и Днепре в ночь на 10 сентября прогремели взрывы. В городах объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

По данным СМИ, звуки взрывов слышали около 01:15 часов. Произошло это через несколько минут после сигнала о ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться пока не появится информация об отбое тревоги.