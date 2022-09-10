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ВСУ уничтожили склад боеприпасов, паромную переправу и 5 танков врага, - ОК "Юг"

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Суббота 10 сентября 2022 02:07
ВСУ уничтожили склад боеприпасов, паромную переправу и 5 танков врага, - ОК "Юг" Фото: ВСУ уничтожили склад боеприпасов, паромную переправу и 5 танков врага на юге (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинская авиация и артиллерия продолжает наносить мощные удары по врагу на юге. ВСУ уничтожили склад боеприпасов и паромную переправу оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Нашей авиацией нанесено 7 ударов, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 330 огневых задач, в том числе по районам сосредоточения вооружения и техники, понтонной переправе и по мостам", - указывают военные.

В ОК "Юг" отмечают, что, по подтвержденным результатам армия РФ сократилась на:

  • 75 солдат;
  • 5 танков Т-72;
  • 2 гаубицы "Мста-Б";
  • 8 единиц авто-бронетехники.

"В Бериславском районе Херсонщины уничтожен склад боеприпасов в Беляевке и паромная переправа в районе Львова", - добавили наши воины.

Напомним, советник ОП Алексей Арестович заявил, что российские войска на юге Украины попали в ловушку.

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