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Силы ПВО сбили в Днепре крылатую ракету оккупантов

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Суббота 10 сентября 2022 02:41
Силы ПВО сбили в Днепре крылатую ракету оккупантов Фото: Cилы ПВО сбили в Днепре крылатую ракету оккупантов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Днепре в ночь на 10 сентября силы противовоздушной обороны сбили крылатую ракету российских оккупантов. Следовательно, ВСУ спасли не одну жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

Украинские военные подтвердили работу ПВО в Днепре.

"Сбито одну крылатую ракету", - отметили в Воздушном командовании "Восток".

К слову, в городе во время тревоги были слышны звуки взрывов. Граждан призвали немедленно пройти в укрытие.

Напомним, ВСУ уничтожили склад боеприпасов, паромную переправу и 5 танков врага на юге.

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