Силы ПВО сбили в Днепре крылатую ракету оккупантов

В Днепре в ночь на 10 сентября силы противовоздушной обороны сбили крылатую ракету российских оккупантов. Следовательно, ВСУ спасли не одну жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".