Сили ППО збили в Дніпрі крилату ракету окупантів
Фото: Сили ППО збили в Дніпрі крилату ракету окупантів (Getty Images)
У Дніпрі в ніч на 10 вересня сили протиповітряної оборони збили крилату ракету російських окупантів. Так, ЗСУ врятували не одне життя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".
Українські військові підтвердили роботу ППО у Дніпрі.
"Збито одну крилату ракету", - зазначили у Повітряному командуванні "Схід".
До слова, у місті під час тривоги було чутно звуки вибухів. Громадян закликали негайно пройти в укриття.
Нагадаємо, ЗСУ знищили склад боєприпасів, поромну переправу та 5 танків ворога на півдні.
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