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Сили ППО збили в Дніпрі крилату ракету окупантів

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Субота 10 вересня 2022 02:41
Сили ППО збили в Дніпрі крилату ракету окупантів Фото: Сили ППО збили в Дніпрі крилату ракету окупантів (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Дніпрі в ніч на 10 вересня сили протиповітряної оборони збили крилату ракету російських окупантів. Так, ЗСУ врятували не одне життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".

Українські військові підтвердили роботу ППО у Дніпрі.

"Збито одну крилату ракету", - зазначили у Повітряному командуванні "Схід".

До слова, у місті під час тривоги було чутно звуки вибухів. Громадян закликали негайно пройти в укриття.

Нагадаємо, ЗСУ знищили склад боєприпасів, поромну переправу та 5 танків ворога на півдні.

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