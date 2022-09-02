ua ru
Пт, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Силы ПВО в Николаевской области сбили выпущенную российским истребителем ракету

Новина українською →
Пятница 02 сентября 2022 03:31
Силы ПВО в Николаевской области сбили выпущенную российским истребителем ракету Фото: В Николаевской области ПВО сбила выпущенную российским истребителем ракету (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжат каждый день и каждую ночь защищать украинскую землю от российских оккупантов. В Николаевской области силы ПВО сбили вражескую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Военные отмечают, что во время атак на регион российский истребитель Су-35 выпустил ракету воздушного базирования, пытаясь нанести удар по территории Березнегуватской громады.

"Силы противовоздушной обороны сработали отлично, ракета уничтожена", - указали в ОК "Юг".

Кроме этого, 1 сентября авиация оккупантов трижды наносила удары по позициям ВСУ в Бериславском районе Николаевской области. Среди наших воинов без потерь.

“Зато, одному из штурмовиков нанесено поражение", - добавили в Оперативном командовании "Юг".

Напомним, ВСУ уничтожили много живой силы и техники врага. Также было "демилитаризовано" 5 складов и пункт управления оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на Запорожской АЭС
МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на Запорожской АЭС
DAILY
Рустем Умеров: На Херсонщине все видят, что если не воевать, то их ждет участь Крыма
Владислав Красинский, Милан Лелич Рустем Умеров: На Херсонщине все видят, что если не воевать, то их ждет участь Крыма