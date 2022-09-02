Силы ПВО в Николаевской области сбили выпущенную российским истребителем ракету

ВСУ продолжат каждый день и каждую ночь защищать украинскую землю от российских оккупантов. В Николаевской области силы ПВО сбили вражескую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Военные отмечают, что во время атак на регион российский истребитель Су-35 выпустил ракету воздушного базирования, пытаясь нанести удар по территории Березнегуватской громады. "Силы противовоздушной обороны сработали отлично, ракета уничтожена", - указали в ОК "Юг". Кроме этого, 1 сентября авиация оккупантов трижды наносила удары по позициям ВСУ в Бериславском районе Николаевской области. Среди наших воинов без потерь. “Зато, одному из штурмовиков нанесено поражение", - добавили в Оперативном командовании "Юг".