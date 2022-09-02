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Сили ППО в Миколаївській області збили випущену російським винищувачем ракету

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П'ятниця 02 вересня 2022 03:31
Сили ППО в Миколаївській області збили випущену російським винищувачем ракету Фото: У Миколаївській області ППО збила випущену російським винищувачем ракету (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжуть щодня та щоночі боронити українську землю від російських окупантів. У Миколаївській області сили ППО збили ворожу ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Військові зазначають, що під час атак на регіон російський винищувач Су-35 випустив ракету повітряного базування, намагаючись завдати удару по території Березнегуватської громади.

"Сили протиповітряної оборони спрацювали відмінно, ракету знищено", - вказали в ОК "Південь".

Окрім цього, 1 вересня авіація окупантів тричі завдавала ударів по позиціях ЗСУ в Бериславському районі Миколаївської області. Серед наших воїнів - без втрат.

“Натомість, одному зі штурмовиків завдано ураження", - додали в Оперативному командуванні "Південь".

Нагадаємо, ЗСУ знищили багато живої сили та техніки ворога. Також було "демілітаризовано" 5 складів і пункт управління окупантів.

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