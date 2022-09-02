Сили ППО в Миколаївській області збили випущену російським винищувачем ракету
ЗСУ продовжуть щодня та щоночі боронити українську землю від російських окупантів. У Миколаївській області сили ППО збили ворожу ракету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Військові зазначають, що під час атак на регіон російський винищувач Су-35 випустив ракету повітряного базування, намагаючись завдати удару по території Березнегуватської громади.
"Сили протиповітряної оборони спрацювали відмінно, ракету знищено", - вказали в ОК "Південь".
Окрім цього, 1 вересня авіація окупантів тричі завдавала ударів по позиціях ЗСУ в Бериславському районі Миколаївської області. Серед наших воїнів - без втрат.
“Натомість, одному зі штурмовиків завдано ураження", - додали в Оперативному командуванні "Південь".
Нагадаємо, ЗСУ знищили багато живої сили та техніки ворога. Також було "демілітаризовано" 5 складів і пункт управління окупантів.
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