ВСУ уничтожили 5 складов, пункт управления и более сотни живой силы врага, - ОК "Юг"
ВСУ продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам на юге. Наши воины уничтожили много живой силы и техники врага. Кроме этого, было "демилитаризовано" 5 складов и пункт управления оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Военные отметили, что авиацией нанесено 18 ударов по командным и опорным пунктам, складам с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и логистическо-транспортных мощностях россиян.
"Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработали ряд огневых задач по 9 пунктам управления, 2 паромных переправах, 2 пунктах управления беспилотниками, по средствам противовоздушной обороны и по скоплению врага. Продолжается огневой контроль над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами", - указывают в ОК "Юг".
Установлено, что по итогам боевого дня вражеские силы уменьшились на:
- 102 солдат;
- 6 танков;
- гаубицу "Мста-Б";
- реактивную систему залпового огня "Град";
- мобильный 120 мм миномет;
- 8 единиц авто-бронетехники.
Кроме этого, уничтожено 5 складов боеприпасов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах. Поражен пункт управления беспилотниками в районе Правдино и паромная переправа возле Козацкого.
Напомним, наши защитники не афишируют информацию об освобождении населенных пунктов на юге, ведь это может навредить мирному населению.
К слову, 29 августа ВСУ порвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.
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