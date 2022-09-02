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ВСУ уничтожили 5 складов, пункт управления и более сотни живой силы врага, - ОК "Юг"

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Пятница 02 сентября 2022 02:16
ВСУ уничтожили 5 складов, пункт управления и более сотни живой силы врага, - ОК "Юг" Фото: ВСУ уничтожили 5 складов, пункт управления и более сотни живой силы врага на юге (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам на юге. Наши воины уничтожили много живой силы и техники врага. Кроме этого, было "демилитаризовано" 5 складов и пункт управления оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Военные отметили, что авиацией нанесено 18 ударов по командным и опорным пунктам, складам с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и логистическо-транспортных мощностях россиян.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработали ряд огневых задач по 9 пунктам управления, 2 паромных переправах, 2 пунктах управления беспилотниками, по средствам противовоздушной обороны и по скоплению врага. Продолжается огневой контроль над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами", - указывают в ОК "Юг".

Установлено, что по итогам боевого дня вражеские силы уменьшились на:

  • 102 солдат;
  • 6 танков;
  • гаубицу "Мста-Б";
  • реактивную систему залпового огня "Град";
  • мобильный 120 мм миномет;
  • 8 единиц авто-бронетехники.

Кроме этого, уничтожено 5 складов боеприпасов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах. Поражен пункт управления беспилотниками в районе Правдино и паромная переправа возле Козацкого.

Напомним, наши защитники не афишируют информацию об освобождении населенных пунктов на юге, ведь это может навредить мирному населению.

К слову, 29 августа ВСУ порвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

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