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Силы ООС провели на Донбассе рейд против диверсий

Автор: РБК-Украина

Подразделения операции Объединенных сил (ООС) провели рейд в населенном пункте Торецк (Донецкая область) рейд по предотвращению диверсий. В ходе мероприятия были выявлены лица, которые могли быть причастны к деятельности пророссийских боевиков.

Об этом сообщил пресс-центр МВД Украины.

Отмечается, что операция проходила в рамках борьбы с диверсионной деятельностью российско-оккупационных войск на Донбассе. С населением Торецка проведены профилактические беседы и проверены транспортные средства на наличие опасных предметов и незаконных веществ.

В ходе рейда силовики выявили группы лиц, которые могли быть причастны к деятельности пророссийских боевиков в ОРДО.

Фото: рейд против диверсий в Торецке (facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, оккупационная власть отдельных районов Донецкой области (ОРДО) "национализировала" имущество украинских банков. Также были якобы "списаны" кредиты, которые взяли жители оккупированных территорий.

Отметим, в прошлом году в МИД Украины заявляли, что Киев намерен судиться с Москвой из-за "национализации" на Донбассе.

А в 2019 году у президента Владимира Зеленского заявляли, что снятие блокады с ОРДЛО возможно после отмены рублевой зоны и "национализации".

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