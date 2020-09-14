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Силы ООС проведут антитеррористические учения  в Рубежном

Рубежное, Понедельник 14 сентября 2020 12:55
Силы ООС проведут антитеррористические учения  в Рубежном
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Завтра в Рубежном Луганской области начнутся антитеррористические учения. Учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что 15-16 сентября в Рубежном пройдут плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам.

"Тренировки будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным. Поэтому Служба безопасности Украины призывает жителей Рубежного с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности", - говорится в сообщении.

Жителей в случае необходимости передвижения по городу просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина готовится к проведению Россией масштабных военных учений "Кавказ-2020", и эти вопросы обсуждаются с Генеральным штабом Вооруженных сил, Министерством обороны и разведкой.

Кроме того, сообщалось, что Сербия отказалась от учений в Беларуси из-за ультиматума Европейского союза. Белград должен был участвовать в учениях "Славянское братство", которые в сентябре 2020 года пройдут вблизи польской границы.

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