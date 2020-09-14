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Сили ООС проведуть антитерористичні навчання в Рубіжному

Рубіжне, Понеділок 14 вересня 2020 12:55
Сили ООС проведуть антитерористичні навчання в Рубіжному
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Завтра в Рубіжному Луганської області розпочнуться антитерористичні навчання. Навчання будуть проходити в умовах, максимально наближених до реальних.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що 15-16 вересня в Рубіжному пройдуть планові навчання з протидії диверсійним і терористичним загрозам.

"Тренування будуть проводитися в умовах, максимально наближених до реальних. Тому Служба безпеки України закликає мешканців Рубіжного з розумінням поставитись до можливих незручностей, зберігати спокій та дотримуватися правил особистої безпеки", - йдеться в повідомленні.

Мешканців у разі потреби пересування по місту просять мати при собі документи, що засвідчують особистість.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна готується до проведення Росією масштабних військових навчань "Кавказ-2020", і ці питання обговорюються з Генеральним штабом Збройних сил, Міністерством оборони та розвідкою.

Крім того, повідомлялося, що Сербія відмовилася від навчань в Білорусі через ультиматум Європейського союзу. Белград мав брати участь у навчаннях "Слов'янське братство", які у вересні 2020 року відбуватимуться поблизу польського кордону.

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