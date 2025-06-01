Сільський клуб з Чернігівщини сенсаційно пробився в УПЛ: "Кудрівка" здолала "Ворсклу" в серії пенальті

Плей-офф за право грати в УПЛ, матч-відповідь

"Ворскла" – "Кудрівка" – 0:1, по пенальті - 3:4 (перший матч – 2:1)

Гол: Литовченко, 9

Як пройшла гра

У першій грі "Ворскла" виглядала набагато впевненіше, ніж суперник, вела в рахунку – 2:0 і, здавалось, вирішила всі питання зі збереженням прописки в УПЛ.

Але, пропустивши гол у відповідь, ускладнила собі завдання. Адже тепер, в домашній грі, єдина помилка, могла урівняти шанси команд.

Помилку цю полтавці зробили дуже швидко. Вже на 9-й хвилині футболісти "Кудрівки" скористались недбалістю оборонців господарів і Литовченко відкрив рахунок.

Забивши несподіваний навіть для себе гол, гості закрилися на своїй половині поля, грали відверто на втримання рахунку, правда, іноді організовували й небезпечні контратаки. Зокрема, на початку другого тайму другий гол міг забити Козак, але його удар прийняла на себе штанга.

Господари весь час, що залишився атакували, намагаючись зрівняти рахунок. Шанси були. Ще в першому таймі Салабай влучив у поперечину. Потім небезпечно атакували Кане та Павлюк. Але м'яч у воротах голкіпера "Кудрівки" Льопки протягом 90 основних хвилин так і не опинився. Протистояння перейшло в додатковий час.

Ще у кінці другого тайму матч перервала повітряна тривога. В овертаймі сирена прозвучала над стадіоном вдруге. Ці незаплановані затримки теж шкодили, передусім, господарям, збиваючи їх з атакуючого темпу.

Овертайм не змінив нічого - ні в сценарії гри, ні в результаті. "Ворскла" продовжувала нагнітати. "Кудрівка" методично відбивалась, сподіваючись вже виключно на серію пенальті. Найкращий момент у полтавців виник на 112-й хвилині, коли бив Ндукве. Але гостей вдруге в поєдинку врятувала поперечина.

Матч перейшов у серію пенальті. Удари з "точки" більш вдало виконали футболісти "Кудрівки". Вони здобули право грати в УПЛ.