Сельский клуб с Черниговщины сенсационно пробился в УПЛ: "Кудривка" одолела "Ворсклу" в серии пенальти

Плей-офф за право играть в УПЛ, ответный матч

"Ворскла" - "Кудривка" - 0:1, по пенальти - 3:4 (первый матч - 2:1)

Гол: Литовченко, 9

Как прошла игра

В первой игре "Ворскла" выглядела гораздо увереннее, чем соперник, вела в счете - 2:0 и, казалось, решила все вопросы с сохранением прописки в УПЛ.

Но, пропустив гол в ответ, усложнила себе задачу. Ведь теперь, в домашней игре, единственная ошибка, могла уравнять шансы команд.

Ошибку эту полтавчане совершили очень быстро. Уже на 9-й минуте футболисты "Кудривки" воспользовались небрежностью защитников хозяев и Литовченко открыл счет.

Забив неожиданный даже для себя гол, гости закрылись на своей половине поля, играли откровенно на удержание счета, правда, иногда организовывали и опасные контратаки. В частности, в начале второго тайма второй гол мог забить Козак, но его удар приняла на себя штанга.

Хозяева все оставшееся время атаковали, пытаясь сравнять счет. Шансы были. Еще в первом тайме Салабай попал в перекладину. Затем опасно атаковали Кане и Павлюк. Но мяч в воротах голкипера "Кудровки" Лепки в течение 90 основных минут так и не оказался. Противостояние перешло в дополнительное время.

Еще в конце второго тайма матч прервала воздушная тревога. В овертайме сирена прозвучала над стадионом во второй раз. Эти незапланированные задержки тоже вредили, прежде всего, хозяевам, сбивая их с атакующего темпа.

Овертайм не изменил ничего - ни в сценарии игры, ни в результате. "Ворскла" продолжала нагнетать. "Кудривка" методично отбивалась, надеясь уже исключительно на серию пенальти. Лучший момент у полтавчан возник на 112-й минуте, когда бил Ндукве. Но гостей во второй раз в поединке спасла перекладина.

Матч перешел в серию пенальти. Удары с "точки" более удачно исполнили футболисты "Кудривки". Они завоевали право играть в УПЛ.

Провал "Ворсклы"

Полтавский клуб неизменно играл в высшем дивизионе начиная с 1996 года, когда выиграл турнир Первой лиги.

За это время команда дважды была бронзовым призером чемпионатов Украины, выигрывала Кубок. В европейских клубных турнирах противостояла таким грандам, как лондонский "Арсенал", португальские "Бенфика" и "Спортинг", бельгийский "Андерлехт".

Сегодня, после такой богатой истории команда вылетела в Первую лигу.