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Для силовиків, які не воюють, повернуть обов'язкове декларування, - Зеленський

22:07 16.09.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Для силовиків, які не воюють, повернуть обов'язкове декларування, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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В Україні повернуть майнові декларації для правоохоронців, які не беруть участі у війні. Також будуть проведені масштабні перевірки керівників усіх центральних органів влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Глава держави анонсував ухвалення рішення, яке відновить контроль за статками та способом життя працівників правоохоронних органів і Сил безпеки. Нові вимоги торкнуться тих посадовців, які не перебувають на фронті.

За словами президента, обсяг обов'язкового декларування визначать так, щоб гарантовано забезпечити реальний контроль за майновим станом та витратами силовиків.

Крім того, Зеленський наголосив на необхідності провести перевірку керівництва у центральних органах виконавчої влади. Контролю підлягатимуть як офіційно призначені керівники, так і виконувачі обов’язків.

"Від податкової, АРМА і до різних інспекцій, в яких є корупційні ризики і вони високі", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, на Тернопільщині двох посадовців податкової служби викрили на вимаганні хабарів. За гроші вони обіцяли бізнесу зменшити розмір штрафів та пришвидшити повернення ПДВ.

Крім того, СБУ викрила корупційну схему в Луганській ОВА. Посадовці намагалися привласнити 5 млн гривень бюджетних коштів під час проведення державних закупівель.

За даними слідства, зловмисники штучно створювали видимість конкуренції під час тендерів.

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