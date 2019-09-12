Экс-глава Львовского бронетанкового завода не задекларировал 4,6 млн грн, - НАБУ

Иллюстративное фото (nazk.gov.ua)

Экс-чиновнику сообщили о подозрении

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили бывшему директору Львовского Бронетанкового завода о подозрении в внесении недостоверных сведений в декларации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Следствие установило, что экс-чиновник в электронной декларациях за 2016-2018 годы не указал информацию о состоянии на сумму около 4,6 млн грн.

Сообщается, что среди незадекларированного имущества - квартира в Вене (Австрия) и сведения о компании, зарегистрированной в Белизе, конечным бенефициарным владельцем которой является бывший директор завода.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в августе 2017 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НАПК по результатам полных проверок деклараций выявило декларирования недостоверной информации в декларациях народного депутата VIII созыва Игоря Кононенко и Днепровского городского головы Бориса Филатова.

Кроме того, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило декларирование недостоверной информации в декларациях нардепа Нестора Шуфрича и направило материалы Национальному антикоррупционному бюро.