Силовики задержали группу, выдававшую себя за полицейских для совершения преступлений

В Киевской области полиция задержала преступную группу, которая выдавала себя за полицейских для совершения преступлений разного рода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

Задержанные занималась похищением людей, вымогательством и другими противоправными действиями.

"Группа спортивных молодых людей занималась совершением тяжких преступлений на территории области. Похищения людей, вымогательства, разбойные нападения и сбыт наркотиков заговорщики совершали, представляясь сотрудниками полиции. Псевдокопов задержали во время совместной спецоперации Департамента внутренней безопасности НПУ и полиции Киевской области", - говорится в сообщении.

В частности, последним из преступлений фигурантов дела было похищение 18-летнего жителя Бориспольского района.

"В вечернее время он возвращался домой, злоумышленники напали на него, избили и насильно посадили в одного из своих автомобилей. Парня вывезли в поле, где снова избили, отобрали документы, банковские карточки (с которых сразу перевели наличные средства на свои карты), а затем, угрожая применением оружия, заставили на видео телефона оговорить себя и признаться в распространении наркотиков", - говорится в сообщении полиции.

Кроме того, нападавшие начали требовать "откупные" в размере 1,5 тысячи долларов под угрозой распространения видео.

"Под давлением потерпевший согласился. Его привезли к дому, где жила его бабушка. Чтобы внука отпустили, женщина отдала последние деньги - 1100 гривен", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на злоумышленников открыли производства по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (Разбой) и ч. 3 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Одесской области СБУ задержала прокурора, обещавшего за взятку закрыть дело о похищении человека. Прокурор требовал 5 тысяч долларов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Одесской области задержали организатора группы "черных риэлторов", которые завладевали объектами недвижимости и перепродавали недвижимость добросовестным покупателям.