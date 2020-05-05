Силовики затримали групу, яка видавала себе за поліцейських для вчинення злочинів

У Київській області поліція затримала злочинну групу, яка видавала себе за поліцейських для скоєння злочинів різного роду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції.

Затримані займалася викраденням людей, здирництвом та іншими протиправними діями.

"Група спортивних молодих людей займалася вчиненням тяжких злочинів на території області. Викрадення людей, вимагання, розбійні напади та збут наркотиків змовники здійснювали, представляючись співробітниками поліції. Псевдокопів затримали під час спільної спецоперації Департаменту внутрішньої безпеки НПУ і поліції Київської області", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, останнім зі злочинів фігурантів справи було викрадення 18-річного жителя Бориспільського району.

"У вечірній час він повертався додому, зловмисники напали на нього, побили й насильно посадили в одного зі своїх автомобілів. Хлопця вивезли в поле, де знову побили, відібрали документи, банківські картки (з яких відразу перевели готівкові кошти на свої карти), а потім, погрожуючи застосуванням зброї, змусили на відео телефону обмовити себе і зізнатися у поширенні наркотиків", - йдеться в повідомленні поліції.

Крім того, нападники почали вимагати "відкупні" в розмірі 1,5 тисячі доларів під загрозою поширення відео.

"Під тиском потерпілий погодився. Його привезли до будинку, де жила його бабуся. Щоб онука відпустили, жінка віддала останні гроші - 1100 гривень", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, на зловмисників відкрили провадження по ч. ст 2. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (Розбій) та ч. 3 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше в Одеській області СБУ затримала прокурора, обіцяв за хабар закрити справу про викрадення людини. Прокурор вимагав 5 тисяч доларів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Одеській області затримали організатора групи "чорних ріелторів", які заволодівали об'єктами нерухомості й перепродували нерухомість добросовісним покупцям.