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Силовики задержали 10 человек в ходе протестов в Барселоне

Новости » В мире    18.10.2019 - 22:27
Силовики задержали 10 человек в ходе протестов в Барселоне
Фото: протесты в Каталонии (twitter.com Belen_Larioss)

За день массовых протестов пострадали 26 человек

В пятницу, 18 октября, силовики в Испании задержали не менее 10 человек в ходе акции протеста в центре Барселоны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету La Vanguardia.

По информации издания, задержания были произведены в районе управления полиции, где произошли столкновения между стражами порядка и протестующими. Правоохранители применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые бросали бутылки и петарды в полицейских.

Всего в ходе акций в Каталонии в течение дня пострадали 26 человек.

Напомним, протесты в Каталонии начались из-за приговоров каталонским сепаратистам. По данным испанских СМИ, к всеобщей забастовке призывают профсоюзы. По оценкам местной полиции, протестующих насчитывалось более полумиллиона человек. Кроме того, в Жироне в протестах принимают участие около 60 тыс. человек.

В Барселоне заблокированы транспортные магистрали, закрыты некоторые станции метро. Аэропорт отменил 57 рейсов из тысячи запланированных, а в городе закрылся туристический рынок Бокерия и несколько магазинов.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за напряженной ситуации в регионе перенесли футбольный матч "Барселоны" против мадридского "Реала". Первое Эль-Классико в текущем сезоне должно было состоятся 26-го октября на "Камп Ноу".

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