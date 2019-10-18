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Силовики затримали 10 осіб у ході протестів у Барселоні

Новини » В світі    18.10.2019 - 22:27
Силовики затримали 10 осіб у ході протестів у Барселоні
Фото: протести в Каталонії (twitter.com Belen_Larioss)

За день масових протестів постраждали 26 осіб

У п'ятницю, 18 жовтня, силовики в Іспанії затримали не менше 10 чоловік в ході акції протесту в центрі Барселони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету La Vanguardia.

За інформацією видання, затримання були проведені в районі управління поліції, де сталися сутички між правоохоронцями та протестувальниками. Правоохоронці застосували сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які кидали пляшки і петарди в поліцейських.

Всього в ході акцій в Каталонії протягом дня постраждали 26 осіб.

Нагадаємо, протести в Каталонії почалися через вироки каталонським сепаратистам. За даними іспанських ЗМІ, до загального страйку закликають профспілки. За оцінками місцевої поліції, протестувальників налічувалося понад півмільйона осіб. Крім того, в Жироні у протестах беруть участь близько 60 тис. чоловік.

У Барселоні заблоковані транспортні магістралі, закриті деякі станції метро. Аеропорт скасував 57 рейсів з тисячі запланованих, а в місті закрився туристичний ринок Бокерія і кілька магазинів.

Раніше РБК-Україна писало, що через напружену ситуацію в регіоні перенесли футбольний матч "Барселони" проти мадридського "Реала". Перше Ель-Класіко в поточному сезоні мало відбутися 26-го жовтня на "Камп Ноу".

Матч Барселона - Реал перенесли через протести у Каталонії У Барселоні поновилися масові протести
Новини України Барселонапротест
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