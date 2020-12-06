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Силовики, сбой в метро и Telegram: ситуация в Минске на 120-й день протестов

Минск, Воскресенье 06 декабря 2020 11:17
Силовики, сбой в метро и Telegram: ситуация в Минске на 120-й день протестов
Фото: силовики в центре Минска (news.tut.by)
Автор: РБК-Украина

Перед очередным днем протестов в Минске (Беларусь) местные силовики уже стянули силы в центр столицы. Кроме того, закрыты несколько станций метро и наблюдаются перебои с интернетом.

Об этом пишет местный портал TUT.BY.

Сообщается, что в районе площади Независимости, где традиционно проходят массовые акции, уже дежурит милиция, силовики стоят на тротуарах. Также на посадку и высадку закрыты станции метро "Октябрьская", "Купаловская" и "Немига", ограничена работа станции "Площадь Ленина". А милицейские автозаки и микроавтобусы уже стоят на станции метро "Пушкинская".

Фото: силовики в центре Минска (news.tut.by)

Кроме того, сообщается о проблемах с доступом в интернет и Telegram. Пользователи не могут подключиться к мессенджеру или принять сообщение. Проблема устраняется после включения прокси-сервера или VPN. В большинстве случаев речь идет об интернете от "Белтелеком" - как проводном, так и Wi-Fi. Согласно данным сервиса Downdetector, сбой в Telegram наблюдается по всей Беларуси.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, против режима которого уже четыре месяца идут протесты, заявил, что страны НАТО якобы планируют захватить западную часть страны.

В Европейском союзе пригрозили Лукашенко новыми санкциями и требуют пойти на уступки оппозиции.

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