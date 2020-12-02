ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Лукашенко обвинил НАТО в желании захватить запад Беларуси

Минск, Среда 02 декабря 2020 15:30
Лукашенко обвинил НАТО в желании захватить запад Беларуси
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Александр Лукашенко обвинил НАТО в планах по захвату западных земель Беларуси. Для этого якобы Альянс создает военную группировку.

Об этом Лукашенко заявил во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает БелТА.

По его словам, причиной обострения ситуации в Беларуси стало внешнее вмешательство.

"Дело, цитирую, "в исторической принадлежности белорусских земель Польше". Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что у западных стран существует "давний план создания санитарного пояса между Европейским союзом и Россией".

"Это цели, которые после распада союза, в середине 90-х не удалось реализовать. Кто-кто, а мы с президентом России это очень хорошо понимаем. События в Беларуси, открыто уже говорят - это трамплин для давления на Российскую Федерацию", - сказал Лукашенко.

Ранее РБК-Украина писало, что Лукашенко обвинил Польшу и страны Балтии в "оголтелом поведении".

До этого Лукашенко обвинил Украину в планах "душить" Беларусь.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз может расширить санкции против режима Лукашенко, если он не пойдет на уступки.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Александр ЛукашенкоНАТО

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь