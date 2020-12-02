Лукашенко обвинил НАТО в желании захватить запад Беларуси

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Александр Лукашенко обвинил НАТО в планах по захвату западных земель Беларуси. Для этого якобы Альянс создает военную группировку.

Об этом Лукашенко заявил во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает БелТА.

По его словам, причиной обострения ситуации в Беларуси стало внешнее вмешательство.

"Дело, цитирую, "в исторической принадлежности белорусских земель Польше". Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что у западных стран существует "давний план создания санитарного пояса между Европейским союзом и Россией".

"Это цели, которые после распада союза, в середине 90-х не удалось реализовать. Кто-кто, а мы с президентом России это очень хорошо понимаем. События в Беларуси, открыто уже говорят - это трамплин для давления на Российскую Федерацию", - сказал Лукашенко.

Ранее РБК-Украина писало, что Лукашенко обвинил Польшу и страны Балтии в "оголтелом поведении".

До этого Лукашенко обвинил Украину в планах "душить" Беларусь.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз может расширить санкции против режима Лукашенко, если он не пойдет на уступки.