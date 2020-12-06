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Силовики, збій в метро і Telegram: ситуація в Мінську на 120-й день протестів

Мінськ, Неділя 06 грудня 2020 11:17
Силовики, збій в метро і Telegram: ситуація в Мінську на 120-й день протестів
Фото: силовики в центрі Мінська (news.tut.by)
Автор: РБК-Україна

Перед черговим днем протестів у Мінську (Білорусь) місцеві силовики вже стягнули сили до центру столиці. Крім того, закрито кілька станцій метро і спостерігаються перебої з інтернетом.

Про це пише місцевий портал TUT.BY.

Повідомляється, що в районі площі Незалежності, де традиційно проходять масові акції, вже чергує міліція, силовики стоять на тротуарах. Також на посадку і висадку закриті станції метро "Жовтнева", "Купалівська" і "Неміга", обмежено роботу станції "Площа Леніна". А міліцейські автозаки і мікроавтобуси вже стоять на станції метро "Пушкінська".

Фото: силовики в центрі Мінська (news.tut.by)

Крім того, повідомляється про проблеми з доступом в інтернет і Telegram. Користувачі не можуть підключитися до месенджеру або прийняти повідомлення. Проблема усувається після включення проксі-сервера VPN. У більшості випадків мова йде про інтернет від "Белтелеком" - як дротовий, так і Wi-Fi. Згідно з даними сервісу Downdetector, збій в Telegram спостерігається по всій Білорусі.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко, проти режиму якого вже чотири місяці йдуть протести, заявив, що країни НАТО нібито планують захопити західну частину країни.

В Європейському союзі пригрозили Лукашенку новими санкціями і вимагають піти на поступки опозиції.

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