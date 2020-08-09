Силовики перекрывают улицы в центре Минска

Сотрудники правоохранительных органов Беларуси незадолго до окончания голосования на выборах президента страны начали перекрывать центральные улицы Минска. Транспорт пропускает остановки.

Об этом сообщает портал TUT.BY.

Издание пишет, что правоохранители ограничивают движение по улицам, прилегающим к центральному проспекту Независимости.

В центральной части белорусской столицы также замечена спецтехника, на въезде в Минск дежурят военные.

С 19:40 закрываются на вход и выход станции метро Купаловская и Октябрьская "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда следуют без остановок на указанных станциях, сообщил официальный представитель столичного метрополитена Андрей Дроб.

В воскресенье 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Эта избирательная кампания ознаменовалась волной народных митингов и арестов оппонентов действующего главы государства.

Согласно данным экзит-пола, Лукашенко получил 79,7% голосов. При этом на втором месте по результатам опросов оказалась Светлана Тихановская, набравшая 6,8% голосов. Явка на выборах президента Беларуси составила почти 80%.