Силовики перекривають вулиці в центрі Мінська

Співробітники правоохоронних органів Білорусі незадовго до закінчення голосування на виборах президента країни почали перекривати центральні вулиці Мінська. Транспорт пропускає зупинки.

Про це повідомляє портал TUT.BY.

Видання пише, що правоохоронці обмежують рух вулицями, прилеглих до центрального проспекту Незалежності.

У центральній частині білоруської столиці також помічена спецтехніка, на в'їзді до Мінська чергують військові.

З 19:40 закриваються на вхід і вихід станції метро Купаловська і Жовтнева "в цілях забезпечення безпеки пасажирів". Потяги слідують без зупинок на зазначених станціях, повідомив офіційний представник столичного метрополітену Андрій Дроб.

У неділю 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. Ця виборча кампанія ознаменувалася хвилею народних мітингів і арештів опонентів чинного глави держави.

Згідно з даними екзит-полу, Лукашенко отримав 79,7% голосів. При цьому на другому місці за результатами опитувань виявилася Світлана Тихановська, яка набрала 6,8% голосів. Явка на виборах президента Білорусі склала майже 80%.