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Силовики начали новый штурм резиденции экс-президента Киргизии

Новости » В мире    08.08.2019 - 14:05
Силовики начали новый штурм резиденции экс-президента Киргизии
Фото: Алмазбек Атамбаев (facebook com almazbek atambaev)

Спецназ снова применил слезоточивый газ

Сотрудники силовых ведомств Киргизии начали новый штурм дома экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщают местные СМИ.

В частности, как сообщает издание K-News, силовики применили спецсредства против сторонников Атамбаева.  По данным  "Радио Свобода", использован слезоточивый газ.

Кроме того, издание 24.kz со ссылкой на представителя штаба экс-президента Фарида Ниязова также сообщило о новой попытке штурма. "Была слышна стрельба и взрывы шумовых гранат" - сказал Ниязов.

По данным издания, Атамбаев объявил бессрочный митинг. Он пообещал, что его сторонники выйдут к зданию "Форума" в 16.00.

Напомним, в Киргизии 7 августа спецназ штурмовал резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Однако штурм был провален. Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. В результате силовой операции 52 человека получили ранения.

Отметим, бывший президент Киргизии Аламазбек Атамбаев заявил, что во время штурма его резиденции, он стрелял. По его словам, он сделал несколько выстрелов - "вверх, пять-шесть раз". Атамбаев также возложил ответственность за смерть бойца спецназа на нынешнего главу государства Сооронбая Жээнбекова.

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Новости Украины КиргизияштурмАлмазбек Атамбаев
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