Мобильные операторы договорились расширить покрытие 4G в Украине

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

"Киевстар", Vodafone и lifecell перераспределят радиочастоты

Мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell договорились расширить покрытие 4G в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную комиссию, которая осуществляет госрегулирование в сфере связи и информации.

Сообщается, что операторы достигли договоренности по перераспределению радиочастотного ресурса в диапазоне 900 МГц, распределив его для обеспечения максимального использования каждым оператором. Также сообщается, что следующим шагом по устранению фрагментации радиочастотного ресурса в этом диапазоне станет согласование его регионального распределения. Кроме того, операторы будут искать компромиссное решение по установлению особых условий покрытия населенных пунктов и автомобильных дорог.

Напомним, в июле заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук заявил, что в течение года связь четвертого поколения (4G) должна охватить всю территорию Украины.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. В Офисе также отметили, что 4G внедрена и работает почти в каждом областном центре.