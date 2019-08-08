ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Силовики почали новий штурм резиденції екс-президента Киргизії

Новини » В світі    08.08.2019 - 14:05
Силовики почали новий штурм резиденції екс-президента Киргизії
Фото: Алмазбек Атамбаєв (facebook com almazbek atambaev)

Спецназ знову застосував сльозогінний газ

Співробітники силових відомств Киргизії почали новий штурм будинку екс-президента країни Алмазбека Атамбаєва. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зокрема, як повідомляє видання K-News, силовики застосували спецзасоби проти прихильників Атамбаєва. За даними "Радіо Свобода", використаний сльозогінний газ.

Крім того, видання 24.kz з посиланням на представника штабу екс-президента Фаріда Ніязова також повідомило про нову спробу штурму. "Була чутна стрілянина і вибухи шумових гранат" - сказав Ніязов.

За даними видання, Атамбаєв оголосив безстроковий мітинг. Він пообіцяв, що його прихильники вийдуть до будівлі "Форуму" о 16.00.

Нагадаємо, в Киргизії 7 серпня спецназ штурмував резиденцію колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Однак штурм був провалений. Прихильники Атамбаєва не пустили спецназ до будинку колишнього глави держави. У результаті силової операції 52 людини отримали поранення.

Зазначимо, колишній президент Киргизії Аламазбек Атамбаєв заявив, що під час штурму його резиденції, він стріляв. За його словами, він зробив кілька пострілів - "вгору, п'ять-шість разів". Атамбаєв також поклав відповідальність за смерть бійця спецназу на нинішнього главу держави Сооронбая Жеенбекова.

У Киргизстані узятих в заручники спецназівців відпустили Атамбаєв заявив, що стріляв при спробі його затримання спецназом
Новини України КиргизияштурмАлмазбек Атамбаєв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся