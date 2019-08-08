Силовики почали новий штурм резиденції екс-президента Киргизії

Фото: Алмазбек Атамбаєв (facebook com almazbek atambaev)

Спецназ знову застосував сльозогінний газ

Співробітники силових відомств Киргизії почали новий штурм будинку екс-президента країни Алмазбека Атамбаєва. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зокрема, як повідомляє видання K-News, силовики застосували спецзасоби проти прихильників Атамбаєва. За даними "Радіо Свобода", використаний сльозогінний газ.

Крім того, видання 24.kz з посиланням на представника штабу екс-президента Фаріда Ніязова також повідомило про нову спробу штурму. "Була чутна стрілянина і вибухи шумових гранат" - сказав Ніязов.

За даними видання, Атамбаєв оголосив безстроковий мітинг. Він пообіцяв, що його прихильники вийдуть до будівлі "Форуму" о 16.00.

Нагадаємо, в Киргизії 7 серпня спецназ штурмував резиденцію колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Однак штурм був провалений. Прихильники Атамбаєва не пустили спецназ до будинку колишнього глави держави. У результаті силової операції 52 людини отримали поранення.

Зазначимо, колишній президент Киргизії Аламазбек Атамбаєв заявив, що під час штурму його резиденції, він стріляв. За його словами, він зробив кілька пострілів - "вгору, п'ять-шість разів". Атамбаєв також поклав відповідальність за смерть бійця спецназу на нинішнього главу держави Сооронбая Жеенбекова.