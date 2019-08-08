У Атамбаева назвали условия освобождения спецназовцев

Фото: Алмазбек Атамбаев (из открытых источников)

Их условия - включить связь и увести все силовые подразделения из Кой-Таша

Сотрудников спецназа Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики "Альфа" освободят после того, как власти выполнят условия сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом заявил экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, сообщает 24.kg.

Их условия - включить связь и увести все силовые подразделения из Кой-Таша. Ниязов также не смог назвать точное количество силовиков, по предварительным данным, их шесть человек.

"Сейчас сотрудники спецназа находятся в полной безопасности. Их жизни не угрожает опасность, никто не бьет. Этих людей нельзя назвать заложниками, поскольку таковыми являются те, кто пришел мирно и их захватил. Наши условия озвучены вчера заместителю министра внутренних дел Курсану Асанову. Однако силовиков не вывели из Кой-Таша, а просто ниже спустили. Мы готовы были отпустить спецназовцев в 6.00, но так как власти ничего не выполнили, то они продолжают находиться здесь", - сказал Ниязов.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Киргизии 7 августа спецназ начал штурм резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Однако штурм был провален. Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства.

В результате силовой операции десятки человек получили ранения. На фоне сообщений о задержании Атамбаева в его резиденции президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и созвал экстренное заседание Совета безопасности.