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Силовики в Латвії очікують на провокації в дні президентських "виборів" РФ

Латвія, Середа 13 березня 2024 21:14
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Силовики в Латвії очікують на провокації в дні президентських "виборів" РФ Архівне фото: Силовики в Латвії очікують на провокації в дні президентських "виборів" РФ (flickr com valstspolicija)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці Латвії готуються до інтенсивної роботи цими вихідними, коли відбудуться "вибори" президента Росії. У ці дні очікуються різні провокації.

Про це заявив начальник прикордонної служби Гунтіс Пуятс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.lv.

З'явилася новина, що Росія може розмістити "передвиборчі автобуси" поблизу кордонів країн Балтії. Тож осіб, які перетинають кордон із Росією, також перевірятимуть ретельніше.

Вихідні будуть непростими ще й тому, що дати цих "виборів" збігаються зі святкуванням інших важливих подій в історії Латвії. Пуятс заявив про ризик провокацій.

Начальник поліції також сказав, що вони планують перевіряти кожного, хто відвідає територію посольства РФ.

"Відповідно, будуть створені "коридори", тому залучена Держприкордонохорона з відповідними фахівцями, системами, базами даних, усім рештою, щоб ми можемо перевірити", - сказав він.

Вибори у Росії

У Росії "вибори" президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня глава Кремля Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переобирають із результатом у 90% голосів.

При цьому, як раніше розповідали в ГУР, ЗСУ готуються до різних сценаріїв на фронті. Аж до "голосування" ворог займатиме активну позицію на полі бою, не залишаючи пошуків уявних "перемог" і використовуватиме роспропаганду, зокрема, ІПСО в Україні.

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