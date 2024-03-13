Силовики в Латвии ожидают провокации в дни президентских "выборов" РФ
Правоохранители Латвии готовятся к интенсивной работе в эти выходные, когда состоятся "выборы" президента России. В эти дни ожидаются различные провокации.
Об этом заявил начальник пограничной службы Гунтис Пуятс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.lv.
Появилась новость, что Россия может разместить "предвыборные автобусы" вблизи границ стран Балтии. Поэтому лиц, пересекающих границу с Россией, также будут проверять тщательнее.
Выходные будут непростыми еще и потому, что даты этих "выборов" совпадают с празднованием других важных событий в истории Латвии. Пуятс заявил о риске провокаций.
Начальник полиции также сказал, что они планируют проверять каждого, кто посетит территорию посольства РФ.
"Соответственно, будут созданы "коридоры", поэтому привлечена Госпогранохрана с соответствующими специалистами, системами, базами данных, всем остальным, чтобы мы можем проверить", - сказал он.
Выборы в России
В России "выборы" президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря глава Кремля Владимир Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.
Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизбирают с результатом в 90% голосов.
При этом, как ранее рассказывали в ГУР, ВСУ готовятся к разным сценариям на фронте. Вплоть до "голосования" враг будет занимать активную позицию на поле боя, не оставляя поисков мнимых "побед" и использовать роспропаганду, в частности, ИПСО в Украине.
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