Силовики в Киеве усилили меры безопасности на 9 мая

Киевская полиция совместно с Национальной гвардией усилили меры безопасности во время мероприятий, которые запланированы на 9 мая в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как сообщатся, силовики взяли под усиленную охрану территорию, где будут проходить акции.

"На время проведения мероприятий движение по некоторым улицам вокруг Парка Вечной Славы будет ограничено. Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, в установленных пропускных пунктах полицейские проведут осмотр участников мероприятий и разъяснительную работу с гражданами по соблюдению карантинных ограничений и запрете использования символики тоталитарных режимов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед началом мероприятий сотрудники взрывотехнической службы и кинологи проверили места проведения мероприятий на наличие взрывчатки.

а 9 мая в Украине запланировано проведение более 300 мероприятий, приуроченных ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Также РБК-Украина писало, что правительство отказалось от проведения акций 9 мая из-за карантина в стране. От акций также отказались власти столицы. Городской глава Киева отмечал, что формат празднования 9 мая будет другим, но деталей не уточнил.