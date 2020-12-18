Силовики Білорусі підписали з Росгвардією угоду про співпрацю на тлі протестів

Фото: протести в Білорусі (tut.by)

Міністерство внутрішніх справ Білорусі та Росгвардія домовились на тлі протестів співпрацювати з охорони громадського порядку і забезпечення безпеки, а також по боротьбі з тероризмом та екстремізмом. Сторони домовилися співпрацювати у формі консультацій, семінарів, конференцій та навчально-методичних зборів, підготовки кадрів, проведення спільних навчань.

Документ опублікований на національному правовому інтернет-порталі Білорусі.

У ньому наголошується, що відомства двох країн надають "важливого значення розвитку міжнародного співробітництва у сфері забезпечення державної та громадської безпеки, захисту прав і свобод людини та громадянина".

Крім громадської безпеки та боротьби з тероризмом, білоруське МВС і Росгвардія будуть спільно займатися охороною державних об'єктів, здійснювати державний контроль у сфері обігу зброї, забезпечувати безпеку об'єктів паливно-енергетичного комплексу, надавати силову підтримку з протидії злочинності.

Нагадаємо, напередодні посли Європейського союзу затвердили введення третього пакета санкцій у зв'язку з подіями в Білорусі.

Також раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Європейський союз може розширити санкції проти режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка. Зокрема, Брюссель вимагає від нього піти на поступки протестувальникам і припинити насильство проти білоруського народу.