Силоміць забирають із власних домівок: Лубінець заявив про новий тип порушень ТЦК

За словами омбудсмана, подібні інциденти відбувалися в різних регіонах України. Вже зафіксовано близько 10 випадків, коли представники ТЦК заходили на подвір'я, до приватних будинків та інших приміщень, після чого силоміць виводили звідти чоловіків.

Лубінець припускає, що це може бути своєрідною перевіркою того, як на ці дії реагуватимуть з юридичного погляду.

"Я думаю, що це перевірка, яка буде юридична реакція, якщо працівники ТЦК і СП будуть вже заходити навіть у приватні приміщення і силоміць забирати звідти власників. Тобто спробували в одному регіоні - була реакція, пробують в інших регіонах", - заявив омбудсман.

Один із таких інцидентів зафіксували в Хмельницькій області. За словами Лубінця, представництво уповноваженого Верховної Ради з прав людини відреагувало на ситуацію.

Також правоохоронці повідомили про відкриття кримінального провадження.

Водночас Лубінець зазначив, що не має інформації про випадки, коли представники ТЦК виламували двері, щоб потрапити до будинків.

За його даними, зазвичай двері залишаються незачиненими або їх відчиняють самі мешканці. Після цього представники ТЦК заходять усередину та силоміць виводять чоловіків.

Омбудсман наголосив, що такі дії можуть містити ознаки кримінальних правопорушень.