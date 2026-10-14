Силой забирают из собственных домов: Лубинец заявил о новом типе нарушений ТЦК

Представители ТЦК заходят в частные дома и насильно выводят мужчин. Один из таких инцидентов уже стал поводом для возбуждения уголовного производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в интервью "Радио Свобода".
По словам омбудсмана, подобные инциденты происходили в разных регионах Украины. Уже зафиксировано около 10 случаев, когда представители ТЦК заходили во двор, в частные дома и другие помещения, после чего насильно выводили оттуда мужчин.
Лубинец предполагает, что это может быть своеобразной проверкой того, как эти действия будут реагировать с юридической точки зрения.
"Я думаю, что это проверка, какая будет юридическая реакция, если работники ТЦК и СП будут уже заходить даже в частные помещения и насильно забирать оттуда владельцев. То есть попробовали в одном регионе – была реакция, пробуют в других регионах", – заявил омбудсман.
Один из таких инцидентов был зафиксирован в Хмельницкой области. По словам Лубинца, представительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека отреагировало на ситуацию.
Также правоохранители сообщили об открытии уголовного производства.
В то же время Лубинец отметил, что нет информации о случаях, когда представители ТЦК выламывали двери, чтобы попасть в дома.
По его данным, обычно дверь остается незапертой или ее открывают сами жильцы. После этого представители ТЦК заходят внутрь и силой выводят мужчин.
Омбудсман подчеркнул, что подобные действия могут содержать признаки уголовных правонарушений.
Ранее Дмитрий Лубинец сообщал о росте жалоб на действия представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
По его словам, больше всего обращений годами поступает из Одесской, Днепропетровской, Львовской и Закарпатской областей.
Кроме того, Лубинец отмечал, что ТЦК могут проверять документы, вручать повестки и направлять на ВЛК, но не имеют права применять силу, забирать личные вещи или незаконно содержать людей.