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Сильный ветер и заморозки: в Украину пришло похолодание

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Украина, Среда 18 мая 2022 07:00
Сильный ветер и заморозки: в Украину пришло похолодание Фото: сегодня в Украине существенно похолодает (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 18 мая в Украину пришло существенное похолодание. Ночью в ряде регионов заморозки. Периодические дожди пройдут повсюду, кроме запада, местами шкалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня ночью в южной части умеренные дожди, днем в Украине, кроме западных областей, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с, днем в Украине местами порывы ветра 15-20 м/сек.

В западных (кроме Закарпатья), Житомирской, Винницкой областях ночью на поверхности почвы заморозки 0-3 градусов.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +3 +6, днем +15 +17 градусов;
  • на западе ночью +3 +8 градусов, а днем +15 +18;
  • в восточных областях ночью +5 +9, днем +14 +17 градусов;
  • на юге страны ночью +8 +12 градусов, а днем +16 +18;
  • в центральных областях ночью +3 +8, днем +14 +18 градусов.

Сильный ветер и заморозки: в Украину пришло похолодание

Погода в Киеве

В среду в столице ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, Днем местами порывы 15-20 м/сек. Столбики термометра ночью покажут +5 +7, днем +13 +15.

Сильный ветер и заморозки: в Украину пришло похолодание

Напомним, недавно синоптики прогнозировали заморозки на западе Украины.

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