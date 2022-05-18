ru ua
Ср, 18 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сильний вітер та заморозки: сьогодні в Україну прийшло похолодання

Новость на русском →
Україна, Середа 18 травня 2022 07:00
Сильний вітер та заморозки: сьогодні в Україну прийшло похолодання Фото: сьогодні в Україні суттєво похолодає (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 18 травня в Україну прийшло суттєве похолодання. Вночі у низці регіонів заморозки. Періодичні дощі пройдуть повсюди, окрім заходу, місцями шкали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вночі у південній частині помірні дощі, вдень в Україні, крім західних областей, місцями невеликі дощі. Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с, вдень в Україні місцями пориви вітру 15-20 м/с.

У західних (крім Закарпаття), Житомирській, Вінницькій областях вночі на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градусів.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +3 +6, вдень +15 +17 градусів;
  • на заході вночі +3 +8 градусів, а вдень +15 +18;
  • у східних областях вночі +5 +9, вдень +14 +17 градусів;
  • на півдні країни вночі +8 +12 градусів, а вдень +16 +18;
  • у центральних областях вночі +3 +8, вдень +14 +18 градусів.

Сильний вітер та заморозки: сьогодні в Україну прийшло похолодання

Погода в Києві

У середу в столиці вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, Вдень місцями пориви 15-20 м/с. Стовпчики термометра вночі покажуть +5 +7, вдень +13 +15.

Сильний вітер та заморозки: сьогодні в Україну прийшло похолодання

Нагадаємо, нещодавно синоптики прогнозували заморозки на заході України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Подоляк про спроби керівництва РФ виправдати війну в Україні: прямі особисті свідчення
Подоляк про спроби керівництва РФ виправдати війну в Україні: прямі особисті свідчення
DAILY
Чому Фінляндія і Швеція вирішили вступити в НАТО і що це означає для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Фінляндія і Швеція вирішили вступити в НАТО і що це означає для України