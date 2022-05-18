Сильний вітер та заморозки: сьогодні в Україну прийшло похолодання
Сьогодні, 18 травня в Україну прийшло суттєве похолодання. Вночі у низці регіонів заморозки. Періодичні дощі пройдуть повсюди, окрім заходу, місцями шкали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні вночі у південній частині помірні дощі, вдень в Україні, крім західних областей, місцями невеликі дощі. Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с, вдень в Україні місцями пориви вітру 15-20 м/с.
У західних (крім Закарпаття), Житомирській, Вінницькій областях вночі на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градусів.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +3 +6, вдень +15 +17 градусів;
- на заході вночі +3 +8 градусів, а вдень +15 +18;
- у східних областях вночі +5 +9, вдень +14 +17 градусів;
- на півдні країни вночі +8 +12 градусів, а вдень +16 +18;
- у центральних областях вночі +3 +8, вдень +14 +18 градусів.
Погода в Києві
У середу в столиці вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, Вдень місцями пориви 15-20 м/с. Стовпчики термометра вночі покажуть +5 +7, вдень +13 +15.
Нагадаємо, нещодавно синоптики прогнозували заморозки на заході України.
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