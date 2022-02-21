UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Порывы ветра до 18 м/с. В Киеве резко изменится погода

Автор: Каролина Гайдук

В Киеве к концу дня 21 февраля ожидается ухудшение погодных условий. Речь идет о сильном ветре, его скорость будет достигать 15-18 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС Украины.

"В ближайшее время 21 февраля в Киеве порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Рекомендации, которые нужно соблюдать при такой погоде:

  • все окна и двери нужно плотно закрыть. Также нужно убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
  • если вы оказались на улице, необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев.
  • в случае сильных порывов ветра необходимо спрятаться в помещении или другом укрытии.
  • необходимо избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей. Также нельзя парковать авто возле деревьев.

Напомним, что в горах Карпат ожидается ухудшение погодных условий в понедельник, 21 февраля. Спасатели советуют воздержаться от выхода в высокогорье.

Отметим, что синоптик Наталка Диденко рассказала, какой будет погода в Украине 22 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаГСЧСПогода