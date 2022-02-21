Порывы ветра до 18 м/с. В Киеве резко изменится погода

В Киеве к концу дня 21 февраля ожидается ухудшение погодных условий. Речь идет о сильном ветре, его скорость будет достигать 15-18 м/с.
Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В ближайшее время 21 февраля в Киеве порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Рекомендации, которые нужно соблюдать при такой погоде:
Напомним, что в горах Карпат ожидается ухудшение погодных условий в понедельник, 21 февраля. Спасатели советуют воздержаться от выхода в высокогорье.
Отметим, что синоптик Наталка Диденко рассказала, какой будет погода в Украине 22 февраля.