Пориви вітру до 18 м/с. У Києві різко зміниться погода

У Києві до кінця дня 21 лютого очікується погіршення погодних умов. Йдеться про сильний вітер, його швидкість сягатиме 15-18 м/с.
Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на прес-службу ДСНС України.
"Найближчим часом 21 лютого в Києві пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Рекомендації, які потрібно дотримуватися при такій погоді:
Нагадаємо, що у горах Карпат очікується погіршення погодних умов у понеділок, 21 лютого. Рятувальники радять утриматися від виходу у високогір'ї.
Відзначимо, що синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 22 лютого.