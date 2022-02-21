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Погода в Карпатах резко ухудшилась. Украинцев призывают не ходить в горы

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Украина , Понедельник 21 февраля 2022 11:43
Погода в Карпатах резко ухудшилась. Украинцев призывают не ходить в горы Фото: в Карпатах ограничена видимость (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Каролина Гайдук

В горах Карпат ожидается ухудшение погодных условий в понедельник, 21 февраля. Спасатели советуют воздержаться от выхода в высокогорье.

Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на пресс-службу Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

В ведомстве отметили, что на горе Поп Иван Черногорский снизилась видимость.

"По состоянию на 21.02.2022 г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -7, ветер южный 16 м/с с порывами до 20 м/с, облачно, ограниченная видимость до 20 м", - говорится в сообщении.Погода в Карпатах резко ухудшилась. Украинцев призывают не ходить в горыФото: ухудшение погоды (Черногорский горный поисково-спасательный пост)

Отметим, что синоптики предупредили о похолодании в Украине. Уменьшение температуры воздуха ожидается 24 февраля.

Напомним, что 21 февраля ожидаются сильные порывы ветра. В частности, шквалы накроют западные области.

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