Погода в Карпатах резко ухудшилась. Украинцев призывают не ходить в горы
В горах Карпат ожидается ухудшение погодных условий в понедельник, 21 февраля. Спасатели советуют воздержаться от выхода в высокогорье.
Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на пресс-службу Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.
В ведомстве отметили, что на горе Поп Иван Черногорский снизилась видимость.
"По состоянию на 21.02.2022 г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -7, ветер южный 16 м/с с порывами до 20 м/с, облачно, ограниченная видимость до 20 м", - говорится в сообщении.Фото: ухудшение погоды (Черногорский горный поисково-спасательный пост)
Отметим, что синоптики предупредили о похолодании в Украине. Уменьшение температуры воздуха ожидается 24 февраля.
Напомним, что 21 февраля ожидаются сильные порывы ветра. В частности, шквалы накроют западные области.