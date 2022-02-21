Дождь и до +14 градусов днем: синоптик дала прогноз погоды на завтра

Во вторник, 21 февраля, в Украине прогнозируется мокрая, но теплая погода. Днем температура воздуха максимально поднимется до +14 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на синоптика Наталью Диденко в Facebook .

По данным синоптика, завтра утром дождь с мокрым снегом накроет запад, север и некоторые центральные области. К вечеру осадки доберутся к южной и восточной части страны.

Столбики термометров днем покажут от +5 до +11 градусов, а на юге прогнозируется до +14 градусов.

В Киеве днем будет небольшой дождь. Температура воздуха установится в районе +9 градусов.

В среду и четверг в Украину придет небольшое похолодание. Однако уже на выходных, 26 и 27 февраля, в стране вновь потеплеет.